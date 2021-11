Spitalul Orașenesc „Doctor Gheorghe Constantinescu” din Bumbești-Jiu, județul Gorj, incearca abia acum sa obțina avizele de securitate la incendiu. Dupa ce o perioada lunga de timp a funcționat fara avizele respective pentru cladirile pe care le are in dotare, unitatea medicala a apelat la serviciile unei firme de specialitate care sa intocmeasca documentația pentru obținerea avizelor de securitate la incendiu pentru corpurile B, C și D. Documentația va trebui sa cuprinda: scenariul la incendiu, proiect arhitectura, proiect DTAC instalație electrica și paratrasnet, proiect tehnic instalație de…