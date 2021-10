Stiri pe aceeasi tema

- Unitatea de Primire Urgențe de la Spitalul Sfantul Spiridon din Iași, in aceasta dimineața, practic, s-a transformat in secție ATI Covid. 20 de pacienți erau ventilați mechanic și alți zece pe aport de oxigen, nemaifiind niciun loc liber, a declarat directorul DSP, Vasile Cepoi. El a adaugat ca la Spitalul…

- Situație disperata in Iași, la Unitatea de Primire a Urgențelor de la Spitalul „Sf. Spiridon”. Cum toate paturile ATI din județ erau ocupate, un pacient care a avut nevoie de ventilație mecanica a fost ventilat manual timp de patru ore de infirmiere, brancardieri și asistente. 20 de pacienți aveau nevoie,…

- 16 pacienti sunt ventilati mecanic in Unitatea Primire Urgenta de la spitalul Sfantul Spiridon din Iasi, acestia urmand a fi transferati intr-o sectie de terapie intensiva in momentul in care se vor gasi locuri libere, scrie ziarul de Iași. In prezent, la nivelul țarii nu mai exista niciun loc liber…

- "Acum este atat de rau, incat noi, la Institut (Institutul National pentru Sanatatea Mamei si Copilului - n.r.), suntem plini. Etajul de copii cu maladie SARS-CoV-2, ei si parintii lor, e plin. Nu mai avem pe unde sa-i punem. Lumea nu realizeaza ca am ajuns in situatia de a trebui sa ne gandim pe cine…

- Criza ATI se adancește pe zi ce trece, iar in unele spitale din țara apar noi probleme. La Iași, de exemplu, Spitalul Mobil de la Lețcani, care urmeaza sa se redeschida zilele urmatoare, nu dispune inca de alimentare cu oxigen. Astfel, data oficiala a deshiderii este incerta. Pentru ca nu mai sunt locuri…

- Ieri, o noua zi cu multe cazuri la Iasi, dar si cu vesti deloc bune de la infectionisti. Valul 4 este mai dur decat valurile 2 si 3: jumatate din cei infectati ajung in spital, si 10- dintre ei mor, arata cifrele. Sectiile ATI COVID din reteaua medicala ieseana sunt 100- ocupate. Saloanele de confirmati…

- Secretarul de stat in Ministerul Sanatații Andrei Baciu, a explicat, marți, in cadrul conferinței saptamanale despre stadiul campaniei de imunizare la COVID, ca nu vor mai exista spitale numai pentru coronavirus, toate unitațile sanitare din Romania urmand a avea o abordare mixta. Andrei Baciu a dezvaluit…