- Cu toate ca nu avem inca niciun caz de coronavirus iar autoritațile au facut apel la calm, romanii au luat cu asalt magazinele pentru a-și face provizii. "In perioada urmatoare, marile retele comerciale...

- Pasagerii unei curse aeriene care va ateriza, duminica seara, pe Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj, ce are ca punct de plecare Bergamo, loc unde s-au inregistrat cazuri de coronavirus, vor fi evaluați medical de personalul sanitar, scrie Mediafax.Directorul de operațiuni a Aeroportului…

- Grijile ce privesc raspandirea in Europa a noului coronavirus determina masuri drastice. Cel mai așteptat targ din domeniul telefoniei mobile – Mobile World Congress 2020 – a fost anulat. Masura a fost luata pentru a evita raspandirea in Barcelona și pe intregul continent a unui virus periculos, ce…

- In vremea in care cumplita ciuma a bantuit Florența, in 1338, șapte doamne și trei tineri s-au refugiat, timp de zece zile, intr-o vila din apropierea orașului pentru a scapa de contaminare. Fapta lor apare in celebrul „Decameron” al lui Giovanni Boccaccio, intr-o atmosfera mai mult romantica decat…

- Ilie Barbulescu, fostul fundaș al Stelei și al lui FC Argeș, a murit azi-noapte, la varsta de 62 de ani. Caștigatorul Ligii Campionilor din 1986 cu roș-albaștrii a fost gasit fara suflare in locuința lui din Pitești. Informația a fost confirmata de pagina oficiala a clubului FC Argeș, din Liga 2.Deces…

- Alain Robert, supranumit "Spidermanul francez" un alpinist care cucereste cele mai inalte cladiri din lume, a inceput luni escalada Tour Total, un zgarie-nori de 48 de etaje din cartierul de afaceri parizian La Defense.

- Ousmane Dembele a revenit la Barcelona pentru a incepe urmatoarea faza a recuperarii. Potrivit sport.es, jucatorul francez a fost surprins in aeroport, cand s-a intors din Doha, acolo unde inceput tratamentul pentru a se reface dupa leziunea musculara suferita in meciul cu Dortmund, potrivit Mediafax.Atacantul…