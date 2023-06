Stiri pe aceeasi tema

- Semnalam apariția numarului 497/16 mai 2023 al Revistei de cultura Tribuna, instituție aflata in subordinea Consiliului județean Cluj, cu o indelungata tradiție istorica, de aproape 140 de ani, condusa de filosoful dr. Mircea Arman, manager și redactor-șef, singura revista de cultura din Romania…

- VIDEO: Pregatiri pentru CoBuild 2023, targul dedicat constructorilor. Primele utilaje au ajuns pe malul raului Mureș, la Ciugud In perioada 11-13 mai, comuna Ciugud va fi gazda targului CoBuild, singurul targ de tip festival din Romania și Europa de Est dedicat constructorilor, operatorilor de utilaje,…

- Carrefour anunța saptamana aceasta semnarea unui acord cu Grupul Louis Delhaize ce presupune preluarea activitaților Cora din Romania, incluzand 10 hipermarketuri și 8 magazine Cora Urban, precum și preluarea celor aproximativ 2400 de angajați. Aceasta tranzacție va consolida prezența Carrefour in Romania,…

- Noul An srilankez a fost sarbatorit de comunitatea din Sri Lanka pe malul raului Ampoi, din Alba Iulia. La eveniment au fost prezenți sute de cetațeni din țara asiatica, care muncesc in Romania. Muncitorii din Sri Lanka au sarbatorit trecerea in Noul An la Alba Iulia. Marea petrecere a avut loc recent…

- Expoziția pictorului roman, Adrian Ghenie de la Timișoara a adunat zeci de persoane. Tanarul artist este unul dintre cei mai bine cotați pictori contemporani pe plan international și a revenit in țara cu opere de arta pictate doar in non-culori. Anul trecut, artistul a reușit sa vada un tablou cu suma…

- Incepand cu luna aprilie 2023, Timișoara gazduiește cel de-al doilea showroom CUPRA Garage din Romania, un spațiu unic, care ofera o perspectiva clara ȋn ceea ce privește viziunea marcii: un brand provocator, urban și independent.

- Romania este poziționata pe locul 51 in lume, ca numar de start-upuri inființate in primele 3 luni ale anului 2023, cu 267 de firme nou inființate, inaintea unor state europene precum Grecia sau Lituania, dar sub Ungaria și Estonia, arata un clasament intocmit de platforma StartUp Ranking. Totodata,…

- IULIUS este singura companie de pe piata de real estate din Romania care implementeaza in toate proprietatile sale, dezvoltate și operate, un amplu proiect ce vizeaza sporirea autonomiei energetice prin instalarea de panouri fotovoltaice. Grupul gestioneaza intregul proces, de la proiectare si achiziție…