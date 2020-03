Speculă în vremea coronavirusului Pe fondul epidemiei de coronavirus, comerciantii au majorat preturile la unele produse de baza, cum ar fi legume, fructe si chiar apa plata. Craiovenii, in goana dupa aprovizionare, s-au trezit peste noapte cu preturile dublate la unele produse. Preturile au fost crescut atat in piata, cat si in supermarketuri. Craiovenii au simtit imediat efectul explodarii preturilor, fiindca au fost nevoiti sa scoata mai multi bani din buzunar pentru aprovizionarea necesara. O scumpire brusca s-a vazut la cartofi, mere, ceapa pana si chiar la apa plata. Diferentele intre vechiul si noul pret sunt de la 50 de… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

