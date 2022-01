Stiri pe aceeasi tema

- Marina militara rusa va efectua o serie de exerciții militare în aceasta luna și luna viitoare în Marea Mediterana și în Marea Ohotsk și în nord-estul Oceanului Atlantic, precum și în Oceanul Pacific, au anunțat joi agențiile de presa RIA și Interfax, preluate de Reuters.De…

- O replica din gheata a Piramidei lui Kukulkan a fost expusa de miercuri la Festivalul Ghetii si Zapezii care se desfasoara in fiecare an in orasul Harbin, din nord-estul Chinei, relateaza EFE.

- O replica din gheata a Piramidei lui Kukulkan a fost expusa de miercuri la Festivalul Ghetii si Zapezii care se desfasoara in fiecare an in orasul Harbin, din nord-estul Chinei, relateaza EFE. Ambasadorul Mexicului in China, Jesus Seade, si autoritati locale au luat parte la ceremonia de prezentare…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, se va intalni cu omologul sau chinez, Xi Jinping, in prima zi a Jocurilor Olimpice de Iarna de la Beijing, a anuntat vineri ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, citat de dpa. “Ne pregatim pentru un summit ruso-chinez oficial”, a declarat seful diplomatiei de…

- Locuitorii orasului chinez Harbin, care vor face dovada unui test pozitiv la COVID-19, vor fi recompensati cu 10.000 de yuani (1.569 de dolari, 1.386 de euro), au anuntat joi autoritatile locale pe site-ul de socializare Wechat, relateaza EFE.

- La Beijing, Partidul Comunist intentioneaza sa deschida calea pentru un al treilea mandat pentru presedintele Xi Jinping, dupa cum noteaza La Libre Belgique. Obiectivul ar fi acela de a intari pozitia de putere a lui Xi in vederea congresului partidului din 2022, in asa fel incat un al treilea mandat…

- NATO si, in special Germania, au primit sambata un avertisment de la ministrul rus al apararii, Serghei Soigu, in privinta planurilor de aparare in fata Rusiei prin desfasurarea de trupe si armament mai aproape de frontierele acesteia din urma, relateaza agentiile TASS si EFE, conform agerpres.ro .…

- Simona Halep, locul 19 WTA si cap de serie numarul 8, a fost invinsa, vineri, cu scorul de 6-4, 6-4, de Maria Sakkari din Grecia, locul 7 WTA si cap de serie numarul 3, in sferturile de finala ale turneului de la Moscova, Kremlin Cup. Simona Halep, cap se serie 8, a fost invinsa de favorita 3 a turneului…