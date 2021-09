Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Comunei Dumbravița organizeaza, la finele acestei saptamani, evenimentul „Zilele Dumbraviței”. Timp de doua zile, in perioada 11-12 septembrie, Parcul Central se va transforma intr-o Carte de Povești! Mimi, statui vivante și bufoni, teatru de papuși, picturi pe fața și ateliere pentru cei mici…

- Consilierii locali ai Timișoarei au hotarat, in ședința de marți, 7 septembrie, ca Centrul de Proiecte sa gestioneze fostele ateliere ale RATT, pana la finele anului 2021. Este vorba, practic, de spațiul in care va funcționa MultipleXity.

- Paula Seling va susține pe 19 august a.c., de la ora 19.00, un concert de excepție care va avea loc la Centrul de Cultura și Arte „George Topirceanu” din Curtea de Argeș. Biletele pentru spectacol s-au pus in vanzare. Ele pot fi achiziționate de la entitatea-gazda. Paula Seling s-a nascut pe 25 decembrie…

- Patru comunitati rurale din Salaj vor beneficia, in luna august, de ateliere destinate copiilor si spectacole de teatru sustinute de artisti profesionisti, in cadrul proiectului "Satul si teatrul", o initiativa "Cultura'n Sura", cofinantata de Asociatia Fondului Cultural National. "In parteneriat…

- O groapa mare s-a format în centrul Clujului, unde drumul s-a surpat, cel mai probabil din cauza furtunii de miercuri. Drumul s-a surpat chiar lânga Primarie, iar groapa a fost semnalizata cu doua jaloane. Foto: Info Trafic jud.…

- Cel mai grav, spun locuitorii, este ca nimeni nu face nimic, deși au fost semnalate problemele și la primarie.Mai mult, specialiștii trag un semnal de alarma și spun ca putem risca o noua epidemie.

- Se anunta o vara plina de surprize si spectacole pregatite de Opera Nationala Romana din Cluj-Napoca sub sloganul „Opera asa cum nu ai mai vazut-o vreodata!” Spectacole vpr avea loc inclusiv in aer liber, in Piata Unirii, la kilometrul 0.

- Doi tineri care au facut amor pe un bloc din zona Pieței Mihai Viteazu, pe strada Constanța, au fost filmați dintr-un turn de birouri. In imagini, cei doi amorezi s-au ascuns intr-un colț al terasei, feriți de ochi celor care ar putea aparea și au trecut la treaba. Ce au ignorat, a fost ca erau…