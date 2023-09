Stiri pe aceeasi tema

- Vineri, 15 septembrie, a avut loc tradiționala conferința de presa a proiectului Caravanei Bicicleta 2023, organizat de Radio Targu Mureș. Conferința a anunțat cea de a XXIII-a ediție a proiectului in intermediul caruia echipa Radio Targu Mures porneste la pedala pentru a promova frumusețile Transilvaniei,…

- In data de 23 septembrie, Societatea Carpatina Ardeleana Targu-Mureș va organiza cea de-a XVII-a ediție a concursului Teleki Trail desfașurat la Sovata. „Participanții iși pot pune la incercare rezistența pe jos, alergand, sau cu bicicleta, pe distanțe de 10, 25, 35 și 45 kilometri. Tura strabate cele…

- A treia ediție a Forumul Orașelor Verzi incepe astazi la Brașov. Este cel mai mare eveniment din Romania dedicat problemelor de mediu. Pe parcursul intregii saptamani, Brașovul concentreaza autoritați locale, naționale și internaționale, companii și cetațeni pentru a dezvalui si promova soluții inovatoare…

- Pompierii Detașamentului Targu Mureș intervin in aceste momente in localitatea Cerghizel, in urma izbucnirii unui incendiu la un depozit de plante furajere cu posibilitate de propagare la casa de locuit, pe strada Primcipala. La fața locului s-au deplasat doua autospeciale de stingere in coloaborare…

- Evenimentul denumit "Valtoarea Mureșeana" se desfașoara la Targu Mureș in perioada 25-27 august și ofera o gama larga de programe pentru toate varstele și gusturile. Deschiderea festiva are loc astazi, de la ora 18, la Palatul Culturii, cu un concert susținut de Orchestra Simfonica a Muzicienilor Maghiari…

- Organizatorii concursului apicol Nektaria au lansat inscrierile pentru cea de-a doua editie, ce va avea loc in septembrie in municipiul Sfantu Gheorghe. Presedintele Asociatiei judetene de Apicultura Covasna, Deak Mihaly a declarat ca Nektaria este un concurs regional, ce are ca scop promovarea mierii…

- Marți, 15 august, cu prilejul sarbatorii Adormirii Maicii Domnului, Oarba de Mureș a reprezentat un spațiu sacru al intalnirii prezentului cu trecutul, cei prezenți bucurandu-se de o multitudine de activitați. Ziua a inceput cu omagierea celor 11.000 de soldați romani care au murit pentru propria țara…

- Miercuri, 28 iunie, au fost inaugurate lucrarile de retehnologizare la Stația Electrica de Transformare 220/110/20kV Ungheni, o investiție de 10,3 milioane de euro a Transelectrica in județul Mureș. "Ca urmare a retehnologizarii stației, livrarea optima a energiei electrice catre consumatori va fi mai…