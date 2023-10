Stiri pe aceeasi tema

- CSM București și Rapid spera ca vor caștiga meciurile din etapa a 4 in Liga Campionilor, rezultate cu care s-ar redresa dupa infrangerile din weekend-ul precedent și dupa startul cu frana trasa in competiția suprema europeana Ambele echipe romanești din Liga Campionilor au inceput slab competiția și…

- Deși dupa 20 de minute scorul era 0-0, AC Milan a dominat-o categoric pe Newcastle in prima jumatate a primei reprize pe San Siro, in grupele Ligii Campionilor. La doar a doua apariție a lui Newcastle in Liga Campionilor și prima dupa o pauza de 20 de ani, „cotofenele” nu au existat pe teren in prima…

- Un suporter al lui Newcastle a fost taiat cu cuțitul la braț și pe spate in incidentele de la Milano, fanii englezi fiind atacați pe strada de huliganii inarmați ai lui AC Milan. Meciul din grupele Ligii Campionilor are loc diseara, de la ora 19:45. Newcastle joaca dupa fix doua decenii in Champions…

- Debut perfect pentru Potaissa Turda in noul sezon al Ligii Zimbrilor, „magnificii” reușind sa se impuna, scor 38-31, in fața celor de la CSM Vaslui. Hanțaru a inceput in forța „aventura” de la Turda și a marcat primul gol al Turzii in noul sezon. De partea cealalta, fostul „magnific”, Razvan Pavel,…

- Liga Campionilor a ajuns in faza playoff-ului și lupta pentru calificarea in grupe se va pana la cele mai mici detalii. Rakow – Copenhaga, Rangers – PSV și Antwerp – AEK Atena sunt meciurile programate, marți, de la ora 22:00. Pe Betano, cu Bet Builder activat, se poate ajunge la o cota de peste 35…

- Clubul Sahtior Donetk a anuntat, vineri, ca echipa ucraineana va juca la Hamburg, pe Volksparkstadion, meciurile de “acasa” din grupele Ligii Campionilor, potrivit news.ro.Sahtior a ajuns la un acord in acest sens cu Hamburger SV si are acceptul UEFA.“In primul rand, dorim sa multumim Varsoviei…

- Patru brigazi romanesti de arbitri, conduse de Radu Petrescu, Istvan Kovacs, in Liga Campionilor, de Horatiu Fesnic in Europa League si de Andrei Chivulete in Europa Conference League, au fost delegate la meciuri din turul al treilea preliminar al cupelor europene la fotbal, potrivit site-ului UEFA.Petrescu…

- Galatasaray, Maccabi Haifa, FC Copenhaga, Dinamo Zagreb si Rakow Czestochowa s-au calificat in turul al treilea preliminar al Ligii Campionilor dupa partidele de miercuri seara, din mansa secunda a turului al doilea preliminar.