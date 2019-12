Stiri pe aceeasi tema

- Pentru sfârșitul anului 2019, Primaria a pregatit momente artistice cu interpreți de muzica etno, dance și live band, care vor crea o atmosfera memorabila, oferind un spectacol energizant, pentru toate gusturile: - La ora 22:00, pe scena din Piața Unirii va începe concertul…

- Traficul rutier va fi restrictionat in centrul Capitalei de marti, de la ora 13,00, si pana miercuri, la ora 6,00, pe bd. Unirii, perimetrul cuprins intre bd. I. C. Bratianu si Piata Constitutiei (inclusiv cele doua bretele adiacente acesteia), dar si pe bd. Libertatii, segmentul de drum cuprins intre…

- A mai ramas puțin pana la trecerea dintre ani. Anul Nou se apropie cu pași repezi, iar momentul trebuie celebrat așa cum se cuvine de romani, cu petreceri și concerte in aer liber pe masura. Concertul de Revelion organizat in fiecare an de Primaria Capitalei este cea mai mare petrecere in aer liber…

- Pentru sfârșitul anului 2019, Primaria a pregatit momente artistice cu interpreți de muzica etno, dance și live band, care vor crea o atmosfera memorabila, oferind un spectacol energizant, pentru toate gusturile: - La ora 22:00, pe scena din Piața Unirii va începe concertul oferit…

- DARURI… Toti copiii din municipiul Vaslui sunt invitati pe 24 decembrie, de la ora 16:30, in Piata Civica, pentru a-l primi cum se cuvine pe Mos Craciun, cu muzica si voie buna. Va avea loc un spectacol sustinut de tinere talente locale, iar apoi se vor imparti cadouri copiilor prezenti la eveniment.…

- Festivalul “Datini și obiceiuri de iarna” se desfașoara, in aceste momente, in centrul Vasluiului. Piața Civica este luata cu asalt de mascați, urși, capre și multe alte personaje specifice tradițiilor de iarna din zona Moldovei. Spectacolul va dura cateva ore bune, fiind invitate sa performeze pe scena…

- ■ alaturi de talente locale din Piatra Neamt vor evolua Anda Adam si portughezul Ricardo Caria Tirgul de Craciun la Neamt vine cu o serie intreaga de surprize muzicale in acest final de saptamina. Organizatorul, Centrul pentru Cultura si Arte Carmen Saeculare, cu sprijinul financiar al Consiliului Judetean,…

- IPOTEZA SOC A POLITIEI VASLUI CALCULE… Vasluienii care si-au gasit masinile facute praf, in urma cu doua saptamani, dupa o cursa a doi pusti teribilisti prin centrul Vasluiului mai primesc o lovitura, de data asta din partea Politiei Vaslui. Cei patru pagubiti sunt la un pas sa-si repare masinile cu…