- Povestea lui Ben și a dezradacinaților lumii, a vieților ratacite dar și a speranței din spectacolul „Exod”, pus in scena de teatrul național timișorean de cunoscutul regizor lituanian Oskaras Korsunovas, inchide, in aceasta seara, Festivalul Național de Teatru din București. Spectacolul va avea loc…

- Editia 2023 a Festivalului National de Teatru (FNT), desfasurata la Bucuresti in perioada 20-30 octombrie, ofera publicului, pe langa suita de spectacole create in Romania, si trei importante productii din strainatate, potrivit news.ro.In deschiderea Festivalului cu numarul 33, incepand cu ora 19.00,…

- Inspectorii din cadrul Comisariatului Regional pentru Protecția Consumatorilor (CRPC) Vest au dispus inchiderea temporara, pana la remedierea neregulilor constatate, a restaurantului Taverna Racilor din Timișoara. Lanțul de restaurante a fost in ultimele zile in vizorul inspectorilor, pana acum fiind…

- Un inedit spectacol sonor dedicat lui Victor Brauner numit „Fereastra (The Window of the Soul)”. Va avea loc miercuri, 20 septembrie, de la ora 21, la Nemesis Art Club in Timișoara. Spectacolul este un one man show performance construit de artistul Sergiu Corbu Boldor, iar Instrumentele folosite in…

- Spectacolul „Caravaggio”, pus in scena de teatrul maghiar „Csiky Gergely” din Timișoara, va fi jucat in 27 septembrie, de la ora 20:00, in sala Majestic a teatrului Odeon, in cadrul Festivalului Teatrelor Maghiare la București – Bukfeszt, organizat de Uniunea Teatrelor Maghiare din Romania – MASZIN…

- Marele actor Ion Caramitru, fost director al Teatrului Național din București și Președinte UNITER va fi comemorat in Irlanda, la Dublin, prin intermediul expoziției „Dincolo de scena”, cu fotografii realizate de Florin Ghioca, fotograful oficial al TNB,

