Specificațiile cheie ale Samsung Galaxy F42 5G dezvăluite de Geekbench Samsung Galaxy F42 5G care a primit certificarea Wi-Fi in luna mai și a certificat Bluetooth luna trecuta a trecut acum prin Geekbench, dezvaluind specificațiile cheie ale procesului. Galaxy F42 5G, care poarta codul model SM-E426B, este alimentat de Dimensity 700 SoC. Acesta ruleaza Android 11 și are 6 GB RAM la bord, dar ar putea exista mai multe opțiuni RAM din care sa alegeți. Specificațiile cheie ale Samsung Galaxy F42 5G dezvaluite de Geekbench nu dezvaluie alte specificații ale F42 5G, dar certificarea sa Bluetooth a dezvaluit ca smartphone-ul este un Galaxy A22 5G remarcat. Asta inseamna… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

