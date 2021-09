Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul de la Madrid a decis sa scada taxele, sa plafoneze prețul gazelor, iar profiturile companiilor energetice vor fi redirecționate. Hotararile vin la pachet, in urma creșterii semnificative a prețurilor la utilitați. Anunțul a fost facut de premierul Pedro Sanchez intr-un interviu televizat. „Este…

- Pretul gazelor naturale inregistreaza o crestere istorica, iar asta este o veste proasta pentru toata lumea, de la producatorii de ceramica din China si pana la clientii unei patiserii din Paris, transmite Bloomberg. Costul gazelor naturale este deja la un nivel record pentru acest moment…

- Prețurile gazelor naturale ar putea ajunge la niveluri record in aceasta iarna, in condițiile in care temperaturile ridicate din emisfera nordica duc la scaderea stocurilor pe piețele cheie, scrie...