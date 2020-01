Stiri pe aceeasi tema

- Romania va fi al treilea cel mai mare beneficiar de fonduri europene destinate facilitarii tranzitiei spre sisteme industriale ecologice, arata un document citat de site-ul Euractiv.com, scrie Mediafax.Comisia Europeana a alocat 7,5 miliarde de euro Fondului pentru Tranzitie Corecta (Just…

- FOTO – Arhiva CFR Cluj, campioana Romaniei si singura echipa din Liga 1 calificata in primavara europeana, va semna un contract de sponsorizare foarte important, cu o companie de pe continent. Ardelenii vor castiga, in doar doi ani, 16 milioane de euro, scrie Mediafax. Intelegerea ar urma sa fie anuntata…

- Un barbat a fost pus sub acuzare pentru vandalizarea unui tablou evaluat la 26 de milioane de dolari realizat de pictorul spaniol Pablo Picasso, care face parte din colectia Tate Modern Gallery din Londra, Marea Britanie, potrivit BBC, potrivit Mediafax.Incidentul a avut loc pe 28 decembrie,…

- Republica Moldova s-a încadrat activ în procesul global privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera, angajându-se sa atinga pâna în 2030 tinta neconditionata de 67% de reducere a emisiilor nete ale gazelor cu efect de sera comparativ cu nivelurile anului 1990,…

- Aproximativ 1,5 milioane de persoane au participat la protestele organizate joi in mai multe orase din Franta, in timpul grevei generale, anunta sindicatele, conform cotidianului Le Figaro, potrivit MEDIAFAX.Citește și: Olguța Vasilescu il curenteaza pe Klaus Iohannis: Am o vaga banuiala…

- Narcis Raducan, fostul director sportiv de la FCSB, a analizat meciul Romaniei pierdut cu Suedia, scor 0-2, in preliminariile pentru EURO 2020 și n-a ezitat sa-l critice pe Nicolae Stanciu (26 de ani). "Stanciu joaca mai bine decat vorbeste, adica nu e prima oara cand discursul lui nu este unul care…

- Ritmul de crestere al economiei romanesti va accelera usor anul acesta, pana la 4,1%, de la un avans de 4% in 2018, pentru a incetini ulterior la 3,6% in 2020 si 3,3% in 2021, se arata in previziunile economice de toamna, publicate joi de Comisia Europeana (CE), conform Agerpres. Citește și: Ludovic…

- In 2019, productia mondiala de vin a fost de 262,8 milioane hectolitri, comparativ cu 294 milioane hectolitri in 2018, sustine OIV, pe baza informatiilor colectate din 28 de tari, care reprezinta 85% din productia mondiala. "Dupa un volum al productiei exceptional de ridicat in 2018, productia…