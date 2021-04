Spania va imuniza cu prioritate cu vaccinul de la Johnson & Johnson, in urmatoarea perioada, persoanele din grupa de varsta 70-79 de ani, a anuntat luni ministrul sanatatii, Carolina Darias, transmite Reuters. Primele 300.000 de doze din acest vaccin, care se administreaza intr-o singura doza, vor sosi in Spania miercuri dimineata, le-a declarat ministrul reporterilor prezenti pe aeroportul din Gran Canaria, dupa o vizita in insulele Canare. Compania Johnson & Johnson a inceput luni livrarile catre statele Uniunii Europene, cu o oarecare intarziere provocata de probleme de productie, au indicat…