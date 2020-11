Fostul sef al politiei regionale catalane, recent eliberat de justitie dupa ce fusese acuzat de "rebeliune" in cursul tentativei de secesiune a Cataloniei in 2017, a fost repus in functie, au anuntat joi autoritatile regionale catalane, citate de AFP.



Responsabilul regional de interne i-a "comunicat astazi (joi) lui Josep Lluis Trapero repunerea sa in functia de sef al corpului Mossos d'Esquadra", politia acestei regiuni din nord-estul Spaniei, potrivit comunicatului.



Trapero si alti trei fosti responsabili catalani au fost eliberati in octombrie de justitia spaniola.

