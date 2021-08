Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joe Biden si premierul spaniol Pedro Sanchez au convenit ca doua baze militare din sudul Spaniei sa fie folosite pentru a primi afgani care au lucrat pentru guvernul american, a anuntat duminica guvernul spaniol, relateaza Reuters. Intr-o conversatie telefonica de 25…

- Presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan au discutat despre situatia din Afganistan, convenind, in cursul unei convorbiri telefonice, sa intareasca coordonarea bilaterala in ce priveste problemele afgane, a informat sambata Kremlinul, transmite Reuters. Cei doi presedinti…

- Presedintele american Joe Biden a decis sa aloce pâna la 500 de milioane de dolari pentru a ajuta refugiatii si migrantii afgani, victimele conflictului si alte persoane expuse riscurilor ca rezultat al situatiei din Afganistan, relateaza marti DPA si EFE. Banii vor proveni din Fondul…

- Presedintele american Joe Biden si prim-ministrul irakian Mustafa al-Kadhimi au incheiat luni un acord care prevede incheierea oficiala a misiunii de lupta a SUA in Irak pana la sfarsitul anului 2021, la mai bine de 18 ani dupa ce trupele americane au fost trimise in tara, transmite Reuters.…

- Presedintele american Joe Biden se va intalni la Casa Alba cu presedintele afgan Ashraf Ghani si cu presedintele Inaltului Consiliu pentru Reconciliere Abdullah Abdullah, pentru a discuta despre retragerea trupelor Statelor Unite din aceasta tara, pe fondul intensificarii luptelor dintre fortele…

- Guvernul socialist al premierului Pedro Sanchez este așteptat saptamana viitoare sa aprobe grațierea a 12 lideri catalani care au stat in spatele referendumului care a dus la proclamarea independenței regiunii Catalonia, o mișcare care nu a fost niciodata recunoscuta. Decizia este primita cu multa opoziție…

- Presedintele american Joe Biden si presedintele turc Tayyip Erdogan se vor intalni saptamana viitoare pentru a discuta despre Siria, Afganistan si alte probleme regionale, urmand sa abordeze si ”diferentele semnificative” dintre Washington si Ankara, a declarat luni consilierul pentru securitate…

- Un plan spaniol de 10 miliarde de euro are ca scop salvarea vietii rurale intr-o tara in care 42% dintre sate sunt expuse riscului de depopulare, fata de o medie de 10% in Uniunea Europeana. Astfel, potrivit Reuters, in locul vacantelor traditionale pe nisip si la mare, turistii straini sunt invitati…