- Anglia, reprezentativa pregatita de olandeza Sarina Wiegman-Glotzbach, neinvinsa la turneul gazduit de Australia și Noua Zeelanda, a obținut biletele pentru finala dupa 3-1 cu selecționata de la Antipozi. Din 1966 așteapta englezii sa vada naționala ajunsa in meciul pentru titlul suprem. Atunci a reușit…

- Reprezentativa Angliei s-a calificat, miercuri, in finala Cupei Mondiale la fotbal feminin, trecand in semifinale de Australia, scor 3-1, la Sydney.Invingatoarele au marcat prin Toone ’36, Hemp ’71 si Russo ’86. Pentru Australia a inscris Kerr ’63, conform news.ro Anglia va intalni in ultimul…

- Spania s-a calificat in premiera in finala Cupei Mondiale de fotbal feminin, dupa ce a invins la limita, cu scorul de 2-1, echipa Suediei, ocupanta locului al treilea in clasamentul FIFA, marti la Auckland, in penultimul act al competitiei.Toate cele trei goluri au fost inscrise in finalul reprizei…

- Echipa Suediei s-a calificat in semifinalele Cupei Mondiale de fotbal feminin, editia 2023, dupa ce a invins la limita, cu scorul de 2-1, selectionata Japoniei, vineri pe stadionul Eden Park din Auckland (Noua Zeelanda).Jucatoarele scandinave, care au eliminat in optimi nationala Statelor Unite,…

- Turneul final al Cupei Mondiale de fotbal feminin este gazduit de Australia și Noua Zeelanda, in perioada 20 iulie – 20 august. Luni, 24 iulie, au avut loc confruntarile: Brazilia – Panama 4-0 (la Adelaide) – in grupa F, Italia – Argentina 1-0 (la Auckland) – in grupa G și Germania – Maroc 6-0 (la […]…

- Cel putin trei persoane au murit, inclusiv atacatorul, iar sase au fost ranite, dupa ce un barbat a deschis focul in Auckland, cel mai mare oras din Noua Zeelanda, joi, cu cateva ore inainte de meciul de deschidere al Cupei Mondiale de fotbal feminin, relateaza Reuters si CNN.

- Un atac armat intr-o cladire din centrul Auckland, cel de-al doilea oras ca marime din Noua Zeelanda, a facut trei morti, printre care presupusul tragator, joi, ziua deschiderii Cupei Mondiale la fotbal feminin, care va avea loc conform programului, au anuntat autoritatile neozeelandeze, scrie AFP.…

- Presedintele FIFA, Gianni Infantino, a afirmat ca fotbalul feminin cunoscut o crestere incredibila in ultimii zece ani s-a declarat convins ca noua editie a Cupei Mondiale va reusi sa schimbe opinia tuturor celor care au ramas sceptici in privinta meritelor jocului feminin, informeaza Reuters, potrivit…