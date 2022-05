S&P retrogradează ratingul Ucrainei, cu perspectivă negativă Agenția de evaluare financiara S&P a anunțat vineri ca a coborat ratingul pentru datoria in valuta a Ucrainei la CCC+/C "din cauza consecințelor sporite ale atacului militar rusesc", potrivit AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

