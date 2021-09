Stiri pe aceeasi tema

- O familie din Lontra trece prin momente cumplite, dupa ce fiica lor de doar trei ani a murit subit la o zi distanța dupa ce a ieșit din spital. Se pare ca toata cauza decesului a fost determinata de o infecție bacteriana.

- Soția lui Florin Dumitrescu, Cristina, este foarte activa pe rețelele de socializare, insa de curand fanii au observat ca partenera juratului de la Chefi la cuțite nu a mai postat nimic in mediul online. Astfel, pentru a-i liniști pe internauți Cristina a explicat ce s-a intamplat, de fapt, marturisindu-le…

- In sfarșit e fericita și liniștita! Dupa aproximativ o luna și jumatate de la naștere, Cristina Cioran și-a dus fetița nascuta prematur acasa. S-a pozat cu micuța Ema in brațe și a facut cateva dezvaluiri emoționante in mediul online. „Voiam sa va mulțumesc pentru gandurile bune, mesaje, incurajari.…

- Toata lumea știe ca celebrul manelist Costel Biju este o persoana cat se poate de ocupata și ca nu prea are timp liber, fiind mai mereu plecat de acasa, așa ca iata ca a cam lipsit de la controalele medicale, ceea ce i-a și daunat. Chiar in momentele in care distra lumea la o nunta, in timpul evenimentului,…

- Toata lumea știe ca Gina Pistol este o mama cat se poate de grijulie, dar in orice inceput fiecare persoana intampina și tot felul de probleme. Prezentatoarea de la Chefi la cuțite nu se ferește sa spuna lucrurilor pe nume și le-a povestit fanilor cu ce se confrunta, iar soția lui Florin Dumitrescu…

- Cristina Cioran trece prin momente delicate. Vedeta a nascut prematur, la doar 7 luni de sarcina. Durere mare pentru Cristina Cioran. Vedeta a transmis un nou mesaj de pe patul de spital Celebra actrița a fost nevoita sa fie operata de urgența pentru a iși salva sarcina. Ea era programata pentru cezariana…

- Frumoasa actrița Cristina Cioran a trecut prin cea mai mare sperietura a vieții sale in ultimele 48 de ore. Blondina a nascut prematur, insarcinata fiind in 7 luni. Cum se simte fetița ei acum. Cu ochii in lacrimi, vedeta a facut declarații incredibile de pe patul de spital. Cristina Cioran, marturisiri…

- Gabriela Cristea a trecut prin momente cumplite din cauza faptului ca a ajuns de urgența la spital cu fiica sa. Prezentatoarea TV s-a speriat teribil in momentul in care a ajuns acasa de la filmari și fetița sa avea febra, astfel ca a plecat intr-un suflet la spital cu Victoria. Vedeta a impartașit…