- Ministrul Transporturilor Sorin Grindeanu a anuntat, marti, ca a semnat Ordinul de ministru prin care Aeroportul Brasov-Ghimbav ca putea opera curse internationale, de la mijlocul lunii iunie. „Aeroportul Brasov va putea opera curse internationale! Am semnat astazi Ordinul de Ministru prin care…

- Premierul Nicolae Ciuca, ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, si ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, au participat, joi, la semnarea contractului pentru proiectarea si executia magistralei de metrou M1 din Cluj-Napoca, finantat prin Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR).

- INAUGURARE… Ministrul de Interne, Lucian Bode, impreuna cu ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, au venit la Bumbata, pentru deschiderea oficiala a noului punct de trecere a frontierei de pe granița cu Republica Moldova, Bumbata – Leova. De asemenea, sunt prezenți la eveniment fostul ministrul…

- „Asupra mea nu s-au facut niciun fel de presiuni si niciun fel de discutii, dar a aparut non stop, asa, un fel de sicana, daca vreti. Haideti sa va dau un exemplu: ca sa tii o licitatie de acest tip trebuie sa faci caiet de sarcini. (…) S-a ajuns la sicane de tipul contestarea caietului de sarcini,…

- Intrebat in emisiunea Insider Politic difuzata sambata de Prima Tv daca TAROM intra in faliment, ministerul Transporturilor a raspuns negativ. „Zilele acestea am primit ultimul agreement de la Comisie pentru acel ajutor de la Comisia Europeana. Eu cred ca am intrat pe linie dreapta si o sa-l primim.…

- Ministrul de Externe al Ungariei, Peter Szijjarto, si ministrul roman al Transporturilor, Sorin Grindeanu, au semnat marti, 4 aprilie, la Bucuresti, Acordul intre Guvernul Romaniei si Guvernul Ungariei privind stabilirea conexiunii Drumului Expres Salonta si Bekescsaba-Mehkerek.Drumul, care…