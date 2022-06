Stiri pe aceeasi tema

- M. Ciolacu despre importanta strategica si comerciala a Portului Constanta Președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, anunța intenția României de a sprijini logistic Ucraina pentru ca marfurile sale sa tranziteze țara noastra catre alte state europene. Foto: Sorin Cealera. Cresterea…

- „Nu doar garile (sa treaca la autoritatile locale - n.r.), inclusiv anumite terenuri care sunt nefolosite in acest moment de catre CFR. Hai sa spun in mare CFR, indiferent de companie, ca e Marfa, Infrastructura, Calatori mai putin, pe zona asta, pe care nu le-au folosit si care zac in acest moment.…

- Grindeanu a declarat, marti, intr-o conferinta de presa sustinuta la Constanta, ca licitatia pentru realizarea acestei investitii a fost potata pe SEAP. “Avem in acest moment o linie de cale ferata care vine din Republica Moldova, deci nu traverseaza Ucraina si merge pana in Portul Galati, care va…

- Romania are acum un rol extrem de important pentru fluxul de marfuri spre și dinspre Ucraina sau Republica Moldova și implicit pentru economia celor doua țari, afirma ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, dupa o videoconferința cu omologii din cele

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu a precizat astazi ca Romania are acum un rol extrem de important pentru fluxul de marfuri spre si dinspre Ucraina sau Republica Moldova si implicit pentru economia celor doua tari. Conform unui mesaj al lui Sorin Grindeanu, de la inceputul invaziei ruse in…

- Sorin Grindeanu s-a uitat la TV și a vazut un reportaj in care erau aratate zeci de vagoane ruginite parasite pe linii de cale ferata. Ministrul a anuntat ca au fost degajate primele 84 de vagoane care blocheaza de ani de zile liniile de cale ferata din Portul Constanta, iar vineri CFR Marfa pregateste…

- „Au fost degajate primele 84 de vagoane care blocheaza de ani de zile liniile de cale ferata din Portul Constanta! Astazi, CFR Marfa pregateste pentru expediere un nou convoi format din peste 40 de vagoane stationate pe liniile de cale ferata. Portul Constanta a devenit cel mai important port la Marea…

- ”Sunt discutii permanente, nu s-a stabilit concret, noi deja avem un flux de marfa care vine si pleaca prin Portul Constanta, care era destinat porturilor ucrainene de la Marea Neagrea, dar lucrurile sunt intr-o continua desfasurare”, a spus secretarul de stat. Reprezentantul Ministerului Transporturilor…