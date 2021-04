Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a declarat la Antena3 ca elevii care se plang de greutatea ghiozdanelor au „perfecta dreptate” și a explicat ca se lucreaza la manualele disponibile in format digital. „Asta incercam sa facem: manuale disponibile in format digital. Sunt foarte multe teme de casa,…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, vrea teste de saliva in școli, cel puțin pentru o anumita categorie de elevi și profesori. Pana acum, testarea in școli a fost inexistenta, spune ministrul. Sorin Cimpeanu a fost intrebat, joi seara, la Digi24, despre testele de saliva folosite in Italia…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a declarat miercuri ca o varianta luata in calcul pentru concursurile pentru directorii de școli, care va avea doua etape și va fi organizat in iulie, este ca, pe modelul rezidențiatului, cel care a luat nota 10 sa iși poata alege orice școala din Romania pe care…

- Ministerul Educației anunța ca in acest an a fost alocata suma de 536 de milioane de lei pentru plata burselor școlare. In premiera, acestea sunt alocate și elevilor din invațamantul preuniversitar. Bursele nu pot fi mai mici de 100 de lei. Ministerul Educației anunța prin intermediul unui…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a suspendat tezele școlare pentru semestrul al II-lea, explicand ca, in condițiile in care „Romania nu dispune de platforme de evaluare și examinare dedicate și securizate, relevanța tezelor este mai mult decat discutabila". Sorin Campeanu a declarat ...

- Senatorul liberal Cristian Niculescu Țagarlaș i-a adresat marți, 16 martie, o interpelarea ministrul Educației, Sorin Cimpeanu. Parlamentarul cere, printre altele, reinființarea și ocuparea prin concurs a posturilor care au fost desființate in cadrul inspectoratelor școlare județene. ”Am inregistrat,…

- Deschiderea școlilor pare ca nu a inceput cu dreptul! Premierul Romaniei, Florin Cițu, ii indeamna pe profesori sa se vaccineze, asta in timp ce ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, anunța ca nu sunt doze suficiente pentru numarul mare de doritori din educație. „E foarte important sa purtam…

- Ministrul Educatiei Nationale, Sorin Cimpeanu, afirma ca 15% dintre cele peste 26.000 de cladiri in care functioneaza unitati de invatamant, camine scolare, cantine si sali de sport ale scolilor nu detin autorizatie de securitate la incendiu desi necesita acest document. „Scolile din Romania,…