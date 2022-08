Stiri pe aceeasi tema

- Raluca Badulescu, iubește din nou, la doua luni de la divorțul de Florin Stamin. Dupa 13 ani de casnicie, cei doi foști soți au decis sa o ia pe drumuri separate, dar iata ca, vedeta și-a gasit fericirea in brațele altui barbat. Primele declarații ale Ralucai Badulescu despre cel care o face acum sa…

- Este informația momentului in lumea showbizului romanesc! Faimoasa Theo Rose și partenerul ei de viața, Alex Leonte, și-au spus „adio”! Și asta nu e tot! Theo Rose este deja intr-o relație cu un alt barbat. Dupa ce in presa au aparut tot felul de zvonuri conform carora Theo Rose și Alex Leonte s-au…

- Dupa moartea soțului ei, Marcela Fota a avut parte de momente greu de imaginat. A fost pur și simplu ingenuncheata de durere și a incercat sa faca tot posibilul pentru binele fiului sau, un adolescent in varsta de 13 ani. Astazi, Marcela Fota iubește din nou. In exclusivitate la Acces Direct, a recunoscut…

- Sursa foto: https://unsplash.com/photos/mGZX2MOPR-s Ai o prietena sau un amic ce tocmai s-a mutat in casa noua? Un cuplu la care ții și-a indeplinit visul de a se muta la casa? Varul tau este proaspat casatorit și a primit in dar o locuința unde sa ii creeze propria familie? Aceste prilejuri sunt tocmai…

- Doi copii și trei adulți au ajuns la spital, dupa ce un clșujean și-a dat foc la apartament și apoi a ieșit in curtea blocului, aruncand cu pietre și facand scandal, fiind nevoie de intervenția... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Duminica, o familie din Apahida a trecut prin momente de groaza, in doar cateva secunde locul pe care il numeau „acasa”, a fost spulberat de o explozie. Proprietarii, soț și soție au fost prinși sub daramaturi. Din fericire, vecinii au reușit sa-i salveze in ultimul moment. Salvatorii s-au deplasat…

- Gina Pistol traiește momente unice alaturi de partenerul ei de viața, Smiley, și fiica lor, Josephine. Cu toate acestea, vedeta nu se poate bucura la maximum de viața de familie, din cauza efectelor COVID-19, pe care inca le resimte, la cateva luni de la infectare.

- Mariana Moculescu și-a pus viața pe tava in fața publicului de multe ori, dar a existat o drama din viața ei, chiar de la inceput, despre care nu a vorbit pana acum. Fosta soție a lui Horia Moculescu a dezvaluit chinurile prin care a trecut mama ei ca sa o aiba și cat de grei au fost primii ani de viața.