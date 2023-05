Stiri pe aceeasi tema

- Sorana Cirstea s-a calificat, vineri, in semifinalele turneului WTA 125 de la Reus, dupa ce a dispus de jucatoarea americana Caty McNally, in doua seturi, cu 6-2, 6-2. A doua favorita a competitiei, Sorana Cirstea a obtinut o victorie facila , dupa doar 68 de minute. Romanca a avut 5-0 in primul set,…

- Sorana Cirstea, 33 de ani, locul 44 WTA, a trecut azi in sferturile de finala de favorita 7 a turneul WTA 125 de la Reus, Caty McNally, 21 de ani, #69 WTA, cu un dublu 6-2 Prima infruntare pentru Sorana Cirstea cu Caty McNally și totul s-a consumat foarte repede și unidirecțional in favoarea romancei.…

- Sorana s-a calificat in sferturile "WTA 125" de la Reus, dupa ce s-a impus in fața Annei Karolina Schmiedlova (Slovacia, 96 WTA). Meciul de azi a fost mai echilibrat decat cel din primul tur, 7-5, 6-4, realizand astfel doua victorii consecutive pe zgura. Sorana (44 WTA) a primit un wild card pentru…

- Sorana (44 WTA) a invins-o pe spaniola Aliona Bolsova Zadoinov (130 WTA) in primul tur al turneului "WTA 125" de la Reus, din Spania. Partida a avut doar doua seturi, 7-5, 6-0, targovișteanca "zdrobind-o" pe adversara sa in cel de-al doilea. In optimile de finala Sori o va intalni pe Anna Carolina Schmiedlova…

- Sorana a fost invinsa de Arina Sabalenka (2 WTA) in turul 2 al WTA-ului de la Madrid, parasind suparata suprafața de joc! Sportiva din Belarus s-a impus cu 6-4, 6-3, raspunzand practic la infrangerea suferita in fața targoviștencei, in sferturile de la Miami. In primul tur, Sori a invins-o pe americanca…

- ​Sorana Cirstea și Petra Kvitova se vor lupta pentru un loc in finala turneului de la Miami. Meciul este programat vineri, 31 martie, de la ora 22.00, și va fi transmis in direct de o televiziune din Romania. Cele doua jucatore s-au infruntat de zece ori in competițiile organizate de WTA. Cine transmite…

- Sorana o invinge din nou pe Caroline Garcia (4 WTA) in turul 2 al turneului WTA 1000 de la Miami, dupa ce acum puțin timp s-a impus in fața franțuzoaicei, in optimi, la Indian Wells! Scorul de aceasta data a fost 6-2, 6-3, reprezentand o victorie clara a targoviștencei (74 WTA), care parcurge probabil…

- Romanii Ileana Hrișca, Nicușor Pascu și Ioan Balint au absolvit cu succes cursurile organizate de Federatia Internationala de Gimnastica pentru arbitri internaționali la gimnastica artistica feminina, respectiv masculina. La Lausanne, in urma examenelor suținute, cei trei și-au reinnoit brevetele trecand…