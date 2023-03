Stiri pe aceeasi tema

- Sorana Cirstea a spus „adio” turneului de la Indian Wells, dupa ce a fost invinsa in sferturile de finala de cea mai buna jucatoare din lume, poloneza Iga Swiatek. Jucatoarea din Romania a pierdut in doua seturi, dar specialiștii au notat ca a fost una dintre surprizele placute ale competiției care…

- Sorana Cirstea o va avea ca adversara, joi seara, pe poloneza Iga Swiatek, numarul 1 mondial, in sferturile de finala ale turneului de tenis de la Indian Wells, din California, competiție dotata cu premii totalizand 8,8 milioane de dolari. In optimile de finala, Cirstea a trecut, miercuri dimineața,…

- Sorana Cirstea iși continua prestațiile excelente de la Indian Wells. A caștigat in trei seturi meciul cu Caroline Garcia și s-a calificat in sferturile turneului unde o va infrunta pe Iga Swiatek, liderul clasamentului profesionist. Jucatoarea din Romania este convinsa ca prestațiile bune din ultima…

- Sorana Cirstea a renascut sub comanda noului antrenor și a reușit una dintre surprizele de la Indian Wells. Jucatoarea din Romania a invins-o in trei seturi pe Caroline Garcia, sportiva care in anul 2022 s-a impus la Turneul Campioanelor. In batalia pentru un loc in semifinale o va infrunta pe Iga Swiatek,…

- Jucatoarea de tenis Sorana Cirstea, numarul 83 WTA, s-a calificat in sferturile de finala ale turneului WTA 1000 de la Indian Wells (California), dotat cu premii totale de 8,8 milioane de dolari, dupa ce a invins-o, miercuri dimineața (ora Romaniei), pe jucatoarea franceza Caroline

- Jucatoarea de tenis Sorana Cirstea (83 WTA) s-a calificat, luni, in optimile turneului de la Indian Wells, cu premii totale de 8.800.000 de dolari. Cirstea a trecut in turul trei de americanca Bernarda Pera, locul 43 mondial, scor 6-3, 6-1, dupa 67 de minute de joc. In optimi, Sorana va evolua cu invingatoarea…

- Jucatoarea romana de tenis Sorana Cirstea s-a calificat in runda a treia a turneului WTA 1.000 de la Indian Wells (California), dotat cu premii totale de 8,8 milioane de dolari, sambata, dupa abandonul americancei Madison Keys, la finalul primului set, castigat cu 6-1, potrivit Agerpres.Cirstea (32…

- Jucatoarea romana de tenis Sorana Cirstea s-a calificat in runda a doua a turneului WTA 1.000 de la Indian Wells (California), dotat cu premii totale de 8,8 milioane de dolari, dupa ce a invins-o, joi, pe australianca Kimberly Birrell cu 6-3, 6-2. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…