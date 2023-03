Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea romana de tenis Sorana Cirstea s-a calificat, miercuri, in semifinalele turneului WTA 1.000 de la Miami (Florida), dotat cu premii totale de 8,8 milioane de dolari, dupa ce a invins-o pe belarusa Arina Sabalenka, numarul doi mondial, cu 6-4, 6-4. Jucatoarea romana de tenis Sorana Cirstea…

- Sorana Cirstea a reușit sa scrie istorie și a invins-o pe Sabalenka in ”sferturile” turneului de la Miami. Romanca s-a impus in doua seturi, 6-4, 6-4 și va juca in semifinalele turneului american.Romanca a reușit sa iși impuna jocul și a inceput ambele seturi cu brake-uri pe care a reușit sa le confirme…

- Sorana Cirstea a reușit, miercuri seara, sa demonstreze ca imposibilul poate deveni posibil daca iți dorești cu adevarat! Sportiva noastra a invins-o pe titrata Aryna Sabalenka in sferturi la Miami in chiar doua seturi, scor 6-4, 6-4 și astfel a dat toate calculele specialiștilor peste cap. Plecata…

- Sorana Cirstea (32 de ani, 74 WTA) s-a calificat, luni seara, in sferturile de finala ale turneului WTA 1000 de la Miami, dupa o victorie convingatoare, in minimum de seturi, cu Marketa Vondrousova (23 de ani, 103 WTA), fosta finalista la Roland Garros. Jucatoarea din Romania s-a impus in doua seturi,…

- Sorana Cirstea (32 de ani, 74 WTA) o invins-o pe Karolina Muchova (26 de ani 55 WTA) in turul trei de la Miami, scor 7-5, 6-1, astfel ci romanca s-a calificat in „optimile” WTA Miami. Partida a inceput cu un serviciu pierdut de Sorana, insa romanca a reușit si obțini break-ul la scorul de 2-3. [...]…

- Sorana Cirstea (32 de ani, 74 WTA) a invins-o pe mexicanca Fernanda Contreras Gomez (25 de ani, 179 WTA), cu scorul de 7-6, 6-2, in primul tur de la WTA Miami. N-a fost nici pe departe cel mai facil meci pentru Sorana, in ciuda poziției din clasament a adversarei sale. Reprezentanta Romaniei a fost…

- Sorana Cirstea conmtinua parcursul superb de la Indian Wells. Romanca nu a pierdut set in primele doua tururi. Cirstea a facut selfiuri cu fanii romani din California dupa ce a trecut de Madison Keys. Sorana Cirstea a inceput senzațional disputa cu Keys. Coborata pana pe locul 83 in clasamentul WTA,…

- Aflata pe locul 70 WTA, Sorana Cirstea a reusit o victorie spectaculoasa, 4-6, 7-6 (7), 7-5 cu brazilianca Beatriz Haddad Maia, cap de serie numarul 11, luni, in prima runda a turneului WTA 1.000 de la Dubai (Emiratele Arabe Unite), dotat cu premii totale de 2.788.468 de dolari. Cirstea (32 ani, 70…