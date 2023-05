Stiri pe aceeasi tema

- Principesa Sofia a Romaniei, sora Custodelui Coroanei, Margareta, și cea de-a patra fiica a regelui Mihai și a reginei Ana, a fost implicata luni, 15 mai, intr-un accident cu trei mașini, in Corbeanca, pe DN1, sensul de mers catre București, au declarat surse din Poliție pentru Libertatea. Potrivit…

- Șefa Parchetului European se teme de represalii din partea marilor infractori ai țari, fiind surprinsa la pas, pe Calea Victoriei, cu nu mai puțin de 5 bodyguarzi dupa ea. In timp ce se deplasa pe strada, Kovesi a fost insoțita de patru bodyguarzi, conform observațiilor facute de George Simion. In stilul…

- Fostul fotbalist Marian Aliuța (45 de ani) a aderat la alt cult religios. Acesta a devenit adept al Bisericii Profides. Fostul sportiv a recunoscut ca și-a inșelat soția, dar a decis sa se schimbe. „Vreau sa ma botez in apa Iordanului. Nu am fost ușa de biserica, am fost și eu prins, vazut prin ziare.…

- Un accident mortal a avut loc in Ungaria, acolo unde un microbuz albastru inmatriculat in Romania s-a ciocnit frontal cu o duba alba, aparținand unei firme de pompe funebre. In jurul orei 13.30, in apropierea localitații ungurești Bocsa șoferul microbuzului albastru cu numere de inmatriculare romanești…