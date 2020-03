Sora lui Amal Clooney vinde masti de lux contra Coronavirus. A fost criticata dur!

Stiri pe aceeasi tema

- Trei barbati suspectati ca ar fi furat 100.000 de masti sanitare in plina criza de coronavirus au fost arestati de politie in Ucraina, au anuntat marti autoritatile, potrivit AFP si Unian, potrivit Agerpres.La sfarsitul saptamanii trecute, mai multe persoane care comercializau masti sanitare…

- "Din dorinta de a asigura produse de baza tuturor clientilor nostri, limitam achizitia urmatoarelor alimente la 6 bucati pe fiecare bon fiscal: zahar, ulei, faina si malai. Indemnam totodata clientii sa fie cumpatati si solidari cu semenii lor”. Mai multe lanturi de magazine au facut apel la consumatori…

- Romania și intreaga Europa se confrunta cu o criza majora de maști sanitare, combinezoane pentru medici și biocide, in contextul epidemiei de coronavirus. Ministrul Economiei, Virgil Popescu, a anunțat ca a discutat deja cu reprezentanții din industria de confecții, iar aceștia sunt mai mult decat…

- ​O firma de avocați a contactat, luni, redacția StartupCafe.ro, pentru a-și oferi sprijinul startup-urilor românești care vor sa se înscrie la fondurile europene de 164 milioane de euro, puse la bataie de Comisia Europeana pentru tehnologii și inovații din cele mai diverse, relevante în…

- MESAJUL PREȘEDINTELUI CRUCII ROȘII ROMANE PRIVITOR LA CORONAVIRUS In aceste momente ingrijoratoare pentru fiecare dintre noi și pentru familiile noastre, Crucea Roșie Romana este in colaborare permanenta cu autoritațile centrale și locale și ofera sprijin logistic, uman și material pentru a consolida…

- Posta Romana a anuntat, joi seara, ca va continua distribuirea prestatiilor sociale catre beneficiari, iar postasii vor purta echipament, masti, manusi si ochelari de protectie la persoanele suspectate sau infectate cu coronavirus.

- Comisia Europeana a anuntat vineri ca Centrul european de coordonare a raspunsului la situatii de urgenta (ERCC) a solicitat tuturor statelor membre sa ofere asistenta Italiei, confruntata cu epidemia de coronavirus si care a cerut mai multe masti sanitare, relateaza agentia EFE.

- Noul coronavirus pare ca a adus cu el,in mod special in Romania, si un soi special de Sarbatori! Dar un soi aparte de Sarbatori, sub amprenta drobului de sare plin de virusi si care ar sta, gata – gata, sa se rostogoleasca fix pe sub nasul sensibil al romanilor! Asa ca, de teama invaziei temutului coronavirus,…