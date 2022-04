Stiri pe aceeasi tema

- Nicușor Dan, primarul Capitalei, a anunțat luni seara ca a trimis corpul de control la Teatrul Nottara din București, dupa ce 15 angajați, printre care și actori, au acuzat diverse nereguli ale managerului. Teatrul Nottara este condus de Marinela Țepuș (63 de ani) din decembrie 2011. Aceasta s-a nascut…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, anunta, luni, ca sistemul de semaforizare din Bucuresti are nevoie de o abordare integrata, urmand a fi implementat un proiect in acest sens. In urma acestuia, vor exista 500 de intersectii semaforizate legate cu serverul central prin fibra optica, valoarea…

- Nicușor Dan i-a dat replica lui Alexandru Arșinel, dupa ce marele actor al Romaniei s-a plans de faptul ca primarul Capitalei nu i-a mai prelungit contractul de director artistic al Teatrului „Constantin Tanase” din București. Ce explicații a dat edilul. Totul a fost postat și distribuit pe rețelele…

- Alexandru Arșinel a susținut un discurs emoținant, dupa ce Nicușor Dan, primarul Capitalei, a dat de ințeles ca nu se mai bazeaza pe serviciile actorului in varsta de 82 de ani! Actorul spune ca, deși starea sa de sanatate nu este excelenta, inca mai poate urca pe scena Teatrului de Revista sa joace.…

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a anunțat, vineri, dupa intalnirea cu Asociația Romana a Organizatorilor de Concerte și Evenimente Culturale, ca are in plan crearea unei platforme de streaming pentru toate evenimentele pe care Primaria sau instituțiile din subordine le organizeaza, unde…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a afirmat, marti, dupa semnarea contractului pentru realizarea drumurilor radiale, ca este cel mai ambitios proiect de infrastructura rutiera al acestui deceniu pentru Bucuresti, care prevede realizarea a 96 de kilometri de drumuri radiale, cu 33 noduri rutiere.

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a transmis, joi, ca angajatii Societatii de Transport Bucuresti trebuie sa isi reia "imediat" activitatea in urma deciziei Tribunalului Bucuresti de suspendare a grevei.

- Liderul Sindicatului Transportatorilor din Bucuresti, consilierul PSD Vasile Petrariu, insista ca soferii STB vor relua lucrul doar atunci cand directorul general al STB va fi demis de Consiliul de Administratie. El a susținut ca la negocieri fara el nu va merge nimeni din partea Sindicatului Transportatorilor,…