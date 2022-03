Sony şi Honda vor produce împreună automobile electrice; Primul soseşte în 2025 Sony a dat semne ca ar pivota spre segmentul auto inca de la CES 2020, prezentand primul sau vehicul electric concept. Acum aflam ca Sony lucreaza alaturi de Honda la automobile electrice, parteneriatul dintre cei doi giganti tocmai fiind anuntat. Primul model de acest gen va sosi in 2025. Sony si Honda au semnat un „memorandum de intelegere”, care va permite gigantilor japonezi sa formeze o companie care construieste baterii electrice pentru vehicule impreuna. Noua companie va lua nastere in acest an, iar primele masini apar in 2025. Sony se va ocupa de platforma si serviciile de mobilitate,… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In ultimii doi ani, Sony a aratat de mai mult ori ca vrea sa intre pe piața mașinilor cu zero emisii. In 2020, cu ocazia Consumers Electronic Show din Las Vegas, Sony a prezentat lumii intregi un sedan electric, denumit Vision-S 01. Anul acesta, compania japoneza a revenit in cadrul aceluiași eveniment…

- ​Honda și Sony au anunțat ca vor crea o companie mixta care sa produca și sa vanda mașini electrice, primele modele urmand sa iasa pe piața in 2025. Fiecare companie se va ocupa de ce știe mai bine: Honda de producție, iar Sony de componente electronice și de platforma de mobilitate.

- Honor a implinit un an de cand a fost vanduta de Huawei spre un consortiu chinez. Intre timp a lansat telefoane apreciate ca Honor 50, Honor 60, dar si seria Magic 3, plus primul pliabil, Honor Magic V. Acesta va sosi in Europa cu ocazia MWC 2022, iar Honor a confirmat o conferinta la MWC pe data de…

- Anul trecut s-au vândut în lume 1,35 miliarde de smartphone-uri, cu 70 de milioane mai multe decât în 2020, arata datele IDC. Ultimul trimestru a fost unul record pentru Apple care a livrat aproape 85 de milioane de unitați, iar Samsung a fost de doi, cu aproape 69 milioane.…

- Livrarile de vehicule Volkswagen au scazut cu 8,1% in 2021, pana la sub 4,9 milioane de unitati, afectate de problemele de-a lungul lanturilor de aprovizionare, a anuntat miercuri constructorul auto german, adaugand ca se asteapta ca situatia sa ramana volatila in prima jumatate a acestui an, transmite…

- In schimb, producatorul de automobile de lux BMW a inregistrat livrari record de 2,21 milioane de vehicule sub marca BMW, un succes atribuit partial capacitatii sale de a se adapta la deficitele lantului de aprovizionare. Marca Volkswagen a inregistrat o scadere de 8,1% a vanzarilor, pana la putin sub…

- Noua fabrica va avea o capacitate de productie de 120.000 de vehicule pe an. Honda, al doilea mare producator auto al Japoniei, urmeaza sa lanseze anul acesta o noua marca de vehicule electrice in China, numita e:N Series, cu intentia de a lansa 10 modele impreuna cu partenerii Dongfeng si GAC.

- Vanzarile de automobile in China, cea mai mare piata auto din lume, vor creste probabil cu 5,4% anul viitor, ajungand la 27,5 milioane de unitati, a previzionat CAAM - Asociatia Producatorilor Auto din statul asiatic, transmite Reuters. Din total, vanzarile de automobile electrice si hibride…