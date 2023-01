Stiri pe aceeasi tema

- Samsung Electronics Romania lanseaza Inovation Report 2022, ajuns in acest an la a treia ediție. Innovation Report este un catalog digital ce analizeaza trendurile care construiesc realitatea in care traim și care vor influența considerabil viitorul. Ediția din acest an este dedicata sustenabilitații…

- Cea mai recenta gama de produse MSI și premiile pentru inovație CES 2023 primite sunt in centrul atenției MSI, lider mondial in soluții de gaming, creare de conținut, business & productivitate și inteligența artificiala in domeniul Internet of Things (AIoT), iși prezinta la CES 2023 noua gama de produse,…

- Modelul Swift Go se lanseaza impreuna cu alte laptopuri din seria Swift, cu design complet nou, procesoare Intel Core din generația a 13-a și Windows 11 Noile Acer Swift Go 16 și Swift Go 14 reunesc cele mai recente tehnologii cu ecrane OLED vibrante și culori bogate, in designuri subțiri și ușoare…

- Sony participa la CES® 2023, care va avea loc in Las Vegas, Nevada și online incepand de joi, 5 ianuarie (PST). Kenichiro Yoshida, Președinte, Director și CEO Sony Group Corporation, a urcat pe scena la conferința de presa organizata de Sony miercuri, 4 ianuarie, inainte de deschiderea publica a expoziției.…

- Intel a introdus anul trecut pe piața platforma Z790 și a impresionat jucatorii entuziaști. Anul acesta așteptam introducerea celei mai recente platforme B760. Noua gama de placi de baza B760 de la MSI va produce o surpriza pentru utilizatorii obișnuiți, atragand interesul și starnind discuții pe scara…

- Proiectat pentru o disipare maxima a caldurii și complet compatibil cu PS5 Pandemia COVID-19 și apariția placilor de baza Intel și AMD de ultima generație au incitat un val de inlocuire a PC-urilor de consum, precum și o cerere tot mai mare de unitați SSD PCIe 4.0 de inalta eficiența. Luand in considerare…

- Subiectul review-ului de astazi este un router cu specificații de ultima ora al producatorului chinez Tenda.Astfel, viteza maxima totala pe care o poate atinge acesta este de 2976 Mbps (574 Mbps in frecvența de 2.4 GHz și 2402 Mbps in frecvența de 5 GHz). Creierul unitații este un procesor dual-core…

- Printre cele mai importante pregatiri pe care le-au facut magazinele online din platforma eCommerce SaaS MerchantPro in ultimele luni s-au numarat optimizarea vitezei de incarcare a site-ului, personalizarea designului și crearea de landing page dedicate momentelor importante pentru strategia de vanzari,…