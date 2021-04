“Dupa un an dificil si care a adus provocari nemaiintalnite pana acum in piata muncii, mai bine de jumatate dintre angajati (55%) nu se mai asteapta la vreo prima cu ocazia sarbatorilor pascale”, arata un sondaj efectuat de platforma de recrutare BestJobs. Totusi, 26% dintre angajatii chestionati sunt siguri ca vor primi si in acest an prima de Paste, in timp ce 18% nu stiu daca angajatorul ii va recompensa cu vreun bonus de sarbatori. Dintre cei care sunt convinsi sa vor avea prima, aproape 28% se asteapta ca angajatorul sa le ofere ceva bani in plus la salariu, alti 17% cred ca vor primi tichete…