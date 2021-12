Sondaj: Peste 80% dintre români consideră că România merge într-o direcție greșită PSD crește la 40%, potrivit unui sondaj realizat de Avangarde in luna noiembrie, la comanda social democraților. PNL scade la 17%, AUR ajunge la 15%, iar USR pierde doua procente și ajunge la 11%. Peste 80% dintre romani considera ca Romania merge intr-o direcție greșita. Potrivit digi24.ro, fața de sondajul anterior, efectuat in luna octombrie, AUR a crescut de la 14% la 15%, USR a scazut de la 13% la 11%, iar PNL a scazut un procent de la 18% la 17%. PSD și UDMR au staționat. La intrebarea „Ce parere aveți despre urmatoarele personalitați politice?”, respondenții au declarat ca au o parere buna… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

Sursa articol si foto: ampress.ro

