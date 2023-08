Aeroportul Internațional Eugen Doga - așa și-ar dori o eleva de clasa a X-a sa fie redenumit singurul aeroport funcțional din Republica Moldova. Tinara activista civica, Sophie Midrigan, spune ca aceasta idee a aparut in timp ce vizita orașe ale lumii, ale caror aeroporturi au fost numite in onoarea unor mari compozitori și muzicieni. In acest sens, Sophie a trimis doua scrisori in acest sen