Sondaj despre relația rușilor cu alcoolul Aproape 40% dintre cetatenii ruși chestionati nu consuma alcool, potrivit unui sondaj de opinie realizat de Centrul rus de Sondare a Opiniei Publice, VTIOM. Potrivit sondajului VTIOM, mai mult de o treime dintre rușii chestionati nu consuma alcool, relateaza Agentia de presa RIA NOVOSTI. „Peste o treime dintre rușii chestionati (38%) nu consuma bauturi alcoolice, cea mai mare contribuție la acest indicator de 51% o aduc cetatenii cu varsta de peste 60 de ani”, mai rezulta din sondajul realizat de VTIOM. Dupa cum mai menționeaza acest studiu, realizat de VTIOM, pe fondul pandemiei prelungite de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

