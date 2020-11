Stiri pe aceeasi tema

- Alianta USR Plus inregistreaza o crestere de 3 puncte procentuale in sondajul realizat in octombie de IMAS la comanda Europa FM. 20,4% ar fi scorul aliantei, daca duminica ar avea loc alegeri parlamentare. Practic, USR Plus are acum un scor mai bun decat avea PSD luna trecuta. PNL scade 2 puncte…

- Ultimul sondaj de opinie realizat de CURS, la nivel național, in perioada 8-11 octombrie, indica faptul ca in viitorul Parlament pot intra pana la șase partide. Comparativ cu datele anterioare alegeri lor locale, PSD se afla pe trend crescator, iar PNL se afla pe un trend descendent. Partidul Național…

- Un sondaj CURS realizat in perioada 28 august - 4 septembrie și difuzat luni de Antena 3 indica urmatoarea intenție de vot pentru partid e la alegerile locale din 27 septembrie: PNL - 33% PSD - 26% USR - PLUS - 16% Pro Romania - 7% PMP - 5% ALDE - 4% UDMR - 4% PPU -SL - 4% Alt partid - 1% Procentele…

- Antena 3 a prezentat, luni, un sondaj de opinie realizat de Avangarde in perioada 3-7 septembrie 2020 . Intrebați cu cine ar vota la alegerile locale, cei 33% din romani care spun ca vor merge sigur la vot au exprimat urmatoarele opțiuni:PNL - 34%PSD - 27%USR-PLUS - 17%Pro Romania - 5%UDMR -5%PMP…

- Un sondaj CURS realizat in perioada 28 august - 4 septembrie și difuzat luni de Antena 3 indica urmatoarea intenție de vot pentru partide la alegerile locale din 27 septembrie:PNL - 33%PSD - 26%USR-PLUS - 16%Pro Romania - 7%PMP - 5%ALDE - 4%UDMR - 4%PPU-SL - 4%Alt partid - 1%Procentele de…

- Prin comparatie cu sondajul precedent realizat de INSCOP la sfarsitul lunii iunie, ponderea persoanelor multumite sau foarte multumite de activitatea Gabrielei Firea ca primar a scazut de la 45,1% la 40,8%, conform Adevarul. Gabriela Firea: "S-a dorit manipularea cifrelor, pentru ca doar guvernul…

- Centrul de studii sociologice CURS, deținut de soțul deputatei PSD Diana Tușa, Iosif Buble, a inceput sa pompeze electoral, impreuna cu Antena 3, partidulețul securistului Dan Voiculescu. Intr-un sondaj prezentat la Antena 3, PPU-SL-ul lui „Felix” e cotat cu 4% din voturi privitor la alegerile parlamentare…