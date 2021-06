Stiri pe aceeasi tema

- Mai putin de jumatate dintre europeni se declara "multumiti" de actiunile intreprinse de UE pentru a lupta impotriva pandemiei si a consecintelor sale economice, potrivit unui sondaj publicat joi, noteaza AFP preluat de agerpres. Aproximativ 26.700 de persoane au fost chestionate in cele 27 de state…

- ​Firmele din România ezita înca sa faca angajari de teama valului patru al pandemiei COVID-19, potrivit rezultatele unui barometru de opinie în rândul unor manageri de companii, transmise marți StartupCafe.ro. Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro...

- Prefectura Brașov a anunțat ca incepand de vineri, 7 mai, Castelul Bran gazduiește un maraton al vaccinarii de weekend, fara programare, pentru turiști. Centrul va funcționa timp de o luna doar in zilele de weekend, anunța reprezentanții Castelului Bran. In plus, cei care aleg sa se imunizeze aici au…

- Comisia Europeana a anunțat luni ca a demarat acțiuni juridice impotriva AstraZeneca pentru ca nu a respectat contractul de furnizare de vaccinuri anti-Covid-19 și nu a avut un plan ”viabil” pentru asigurarea la timp a livarilor, informeaza Agerpres .Potrivit contractului, compania se angajase sa faca…

- Schimbarile climatice constituie principala ingrijorare a tinerilor din Europa, asta chiar și in contextul unei pandemii care a lovit economia mondiala si a bulversat viata de zi cu zi peste tot in lume, arata rezultatele unui sondaj de opinie, publicate miercuri, scrie Reuters, citat de Agerpres.

- • Amenzi pentru nerespectarea masurilor de protectie anti-Covid • Valea Prahovei – monitorizata din elicopter F. T. In marja actiunilor pe care le derula in sistem integrat politia, jandarmeria, pompierii si alte structuri din judet cu atributii in domeniul respectarii masurilor de sanatate publica,…

- FOTO VIDEO| Polițiștii din Alba Iulia au verificat respectarea REGULILOR de protecție anti-COVID, de catre cetațenii ieșiți in oraș Autoritațile au desfașurat in Alba Iulia, in cursul zilei de astazi, 21 martie, o acțiune de verificare a modului in care masurile de combatere a pandemiei COVID-19 sunt…

- In vederea diminuarii numarului de infectari cu Covid-19, Primaria orașului Mioveni impreuna cu SC Servicii Edilitare pentru Comunitate Mioveni a reinceput alimentarea cu dezinfectant a dispenserelor montate in scarile de bloc din oraș. Acțiunea se va desfașura in mod etapizat, pana la alimentarea tuturor…