Capsula adusa pe Pamant de sonda spatiala Hayabusa2 continea peste 5,4 grame de esantioane de sol prelevate de pe un asteroid indepartat, depasind obiectivul initial de 100 de miligrame, a anuntat vineri agentia spatiala japoneza JAXA, relateaza Kyodo. Mostrele de sol de pe asteroidul Ryugu se aflau in trei camere ale unui recipient de stocare aflat in capsula care a fost adusa inapoi pe Pamant la inceputul acestei luni, a declarat agentia japoneza de explorare aerospatiala, adaugand ca mai mult material a fost gasit in afara acestor camere. JAXA a calculat cantitatea comparand greutatea containerului…