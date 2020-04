Șomerii indemnizați urmează să-și primească banii cuveniți pentru luna martie Pe perioada starii de urgența, cei aflați in cautarea unui loc de munca nu mai trebuie sa se prezinte la AJOFM Prahova N. D. Agenția Judeteana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Prahova a anunțat ca, pe perioada starii de urgenta decretata la nivel național, persoanele care beneficiaza de indemnizatie de somaj nu mai au obligatia sa se prezinte lunar la sediul instituției la care sunt inregistrate, așa cum era procedura normala. ”Reamintim ca, pe perioada starii de urgența, ANOFM a suspendat obligativitatea beneficiarilor de indemnizație de șomaj de a se prezenta lunar la sediul agenției,… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

