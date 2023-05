Şomajul în rândul tinerilor din China atinge un nivel record, adâncind cicatricile economice din ţară Datele oficiale arata ca somajul urban in randul tinerilor cu varste cuprinse intre 16 si 24 de ani din China a atins un record de 20,4% in aprilie, fiind de aproximativ patru ori mai mare decat rata somajuluiin timp ce milioane de studenti vor absolvi anul acesta. ”Aceasta bula a facultatilor se sparge in sfarsit. Extinderea invatamantului universitar la sfarsitul anilor 1990 a creat acest aflux urias de absolventi de facultate, dar exista o nealiniere intre cererea si oferta de muncitori cu inalta calificare. Economia nu a ajuns din urma”, a spus Yao Lu, profesor de sociologie la Universitatea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

