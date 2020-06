SOLSTIŢIU DE VARĂ 2020. Cum influenţează acest fenomen astronomic personalitatea şi starea de spirit Dupa solstitiul de vara, ziua incepe sa scada progresiv timp de sase luni, pana la solstitiul de iarna, care va avea loc pe 21 decembrie. SOLSTITIU DE VARA 2020. Ce reprezinta acest fenomen astronomic SOLSTITIU DE VARA 2020. Ce reprezinta acestastronomic In astronomie, solstițiile sunt cele doua momente din an cand planul determinat de centrul Soarelui și de axa de rotație a Pamantului este perpendicular pe planul orbitei Pamantului. Citeste articolul mai departe pe romaniatv.net…

Sursa articol si foto: romaniatv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Jupiter, cea mai mare planeta din sistemul solar, a cincea planeta de la Soare, este planeta norocului, expansiunii si oportunitatilor. Jupiter este retrograd aproximativ 4 luni in fiecare an si are un ciclu complet de rotatie in jurul Soarelui ce tine aproximativ 1 an. Viata ar fi trista si…

- In aceasta perioada sunt previzibile multe pete solare, și activitate scazuta, mai puține pete solare. Aceasta faza mai puțin activa este numita de specialiști „minimum solar” Cantitatea de energie solara pe care Pamantul o primește a urmat ciclul natural de 11 ani al Soarelui, cu mici ascensiuni și…

- Specialiștii au avertizat ca urmeaza o perioada de frig, foamete , cutremure , erupții vulcanice, daca activitatea solara nu va mai fi la fel de intensa. Experții cred ca suntem pe cale sa intram in cea mai profunda perioada de „recesiune” a soarelui inregistrata vreodata, deoarece petele au disparut.…

- Nodurile Lunare vin mereu in pereche, deci cand unul se schimba, la fel o face si celalalt. Fata de alte planete, Nodurile Lunare au nevoie de 19 ani pentru a face un ciclu zodiacal complet si se misca in sens invers in zodiac. Ele releva amintiri din experiente trecute pe care le purtam in…

- Studiile arata faptul ca Soarele este mai putin activ fata de alte stele asemanatoare cu el.Oamenii de stiinta de la Institutul Max Planck pentru Studierea Sistemului Solar au desfasurat un studiu in care au analizat comportamentul Soarelui si a altor 369 alte stele care sunt

- ”In diminetile de 5 si 6 mai se pot vedea mai multi meteori decat de obicei, pentru ca este la maxim curentul eta Aquaride. Meteorii din acest curent provin din coada cometei Halley, fiind pe orbita in jurul Soarelui. In fiecare an, in aceasta perioada, planeta noastra se apropie de traiectoria cometei,…

- Berbec Responsabilitațile și implicarea familiei va pot indeparta de dorințele și planurile personale. Nu luptați cu provocarile și nu incercați sa scapați de indatoriri! De fapt, te afli intr-un moment in care poți elibera o anumita amintire sau limitare din copilarie. Starea de echilibru…

- Deciziile pe care le vei lua acum iti vor influenta restul anului. Asadar, trebuie sa fii foarte atenta cu alegerile pe care le iei, deoarece tu vei fi cea care se va confrunta cu tot ceea ce se va intampla.