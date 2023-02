Şoferul unui microbuz pentru transport elevi, băut la volan In Dambovița, șoferul unui microbuz pentru transportul elevilor a fost prins baut in trafic. Avea in vehicul 5 copii și un insoțitor. Polițiștii faceau un filtru care viza tocmai transportul școlar, anunța Europa FM. In localitatea Valea Lunga, din județul Dambovița, un șofer de 55 de ani a fost depistat cu o alcoolemie de 0,35 mg/l alcool pur in aerul expirat. A fost amendat cu 2.900 de lei si i s-a retinut permisul de conducere pentru 90 de zile. In perioada urmatoare, politistii de la rutiera vor continua actiunile de control si vor sustine și lectii de educatie rutiera in școli, mai informeaza… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

