Stiri pe aceeasi tema

- Șoferii STB care au ieșit sambata dimineața pe traseu, spargand greva prelungita a sindicaliștilor, au fost numiți ”tradatori” de catre colegii lor. Sindicaliștii greviști care au ramas pe traseu le-au scris numele acestora pe o tabla, intr-unul dintre depourile din Capitala. ”Rușine”, au marcat aceștia…

- Șoferii STB care au ignorat greva și au ieșit sambata dimineața pe traseu au avut parte de momente de panica, dupa ce s-au trezit cu mesaje de amenințare. De asemenea, unul dintre ei s-a trezit cu geamurile de la autobuz sparte. Imagini cu incidentele au fost postate azi pe un grup de Facebook. Greva…

- Președintele PNL, Florin Citu, a declarat vineri, 21 ianuarie, cu referire la greva STB care a paralizat transportul in comun din București, ca liderul sindical face parte din PSD și ca „ceea ce este politic trebuie rezolvat politic”. „Știu ca liderul sindical este al PSD, poate ar trebui sa fie o discuție…

- O parte dintre șoferii TCE au afișat pe autobuze mesaje de susținere a grevei angajaților Societații de Transport București (STB). Un astfel de mesaj a fost publicat pe facebook de catre unul dintre membrii Sindicatului Liber al Transportatorilor Profesioniști Ploiești, sindicatul nereprezentativ al…

- „Avem o greva la STB, acțiune foarte grava care afecteaza foarte mulți bucureșteni. Este o greva ilegala pentru multe motive. In primul rand, suntem in stare de alerta și nu se fac greve.Chiar daca n-am fi in stare de alerta exista obligație legala ca pentru transportul public sa fie asigurata o activitate…

- Conducerea Societatii de Transport Timisoara a inlocuit troleibuzele cu autobuze, astfel incat calatorii nu au avut foarte mult de suferit. S-au inregistrat totusi intarzieri in trafic. ”In dimineata zilei de 21.12.202, conducatorii de bord din cadrul Sectiei Transport Troleibuze, din cadrul Societatii…

- Update 14.33: Greva șoferilor continua și dupa-amiaza. Primarul Vergil Chițac i-a criticat pe șoferii companiei pentru ca ”i-au privat pe constanțeni de serviciul pe care ei il platesc”. Intr-un mesaj public, Chițac arata ca ”in 2020, CT Bus a avut 724 de salariați, care au atras o cheltuiala de circa…