Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea pentru Supraveghere Financiara a lansat pentru consultare publica un proiect de completare a Normei ASF nr 20/2017 privind asigurarile auto din Romania. Astfel, printre alte modificari, se propune cresterea penalizarilor in cazul soferilor care provoaca accidente soldate cu vatamari corporale…

- Șoferii care produc accidente cu vatamari corporale sau decese vor plati cu 40% mai mult pe viitoarele asigurari auto in anul urmator, potrivit unui proiect al Autoritații de Supraveghere Financiara (ASF). ASF a publicat in aceasta saptamana un proiect, care prevede numeroase schimbari in legislația…

- Atenție! Acești șoferi vor plati mai mult pentru polițele RCA! Prețul asigurarilor va crește semnificativ ATP Motors ofera clientilor o promotie montaj anvelope de iarna Șoferii care provoaca accidente auto cu vatamari corporale sau decese de persoane, vor plati mai mult pentru polițele de asigurare…

- Noile modificari apar într-un proiect propus de Autoritatea pentru Supraveghere Financiara care a fost pus în dezbatere publica. Șoferii implicați în accidente cu victime vor plati cu 40% mai mult la urmatoarea polița de asigurare. …

- Ziarul Unirea Șoferii care fac ACCIDENTE soldate cu vatamari corporale sau decese vor plati mai mult pe viitoarele asigurari auto. Noile schimbari in legislația RCA Potrivit unui proiect al ASF, care modifica sistemul bonus-malus din legislația RCA, asigurații RCA care au facut un accident soldat cu…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a publicat in aceasta saptamana un proiect care prevede numeroase schimbari in legislatia pentru asigurarile auto obligatorii (RCA). Cea mai importanta noutate este legata de modul in care se calculeaza sistemul bonus-malus. Astfel, soferii vor fi penalizati…

- Pe parcursul zilei de ieri, pompierii argeșeni au intervenit la patru accidente rutiere, care s-au soldat cu patru victime. Evenimentele s-au produs dupa cum urmeaza: -in jurul orei 15.30, paramedicii SMURD s-au deplasat in localitatea Oarja, pe A1, pentru a acorda ingrijiri medicale și pentru transportul…