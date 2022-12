Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul PSD Robert Cazanciuc anunta ca a introdus in procedura de urgenta parlamentara un proiect de lege prin care soferii depistati la volan bauti si fara permis si care provoaca accidente mortale sa faca inchisoare, noteaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Procedura de urgența: Șoferii bauți și fara permis, trimiși direct la inchisoare. Lege inițiata de un fost ministru al justiției Senatorul PSD Robert Cazanciuc anunta ca a introdus in procedura de urgenta parlamentara un proiect de lege prin care soferii depistati la volan bauti si fara permis si care…

- Procedura de urgenta in Parlament: Soferii bauti si fara permis care isi ucid semenii cu masina, direct la inchisoare Senatorul PSD Robert Cazanciuc anunta ca a introdus in procedura de urgenta parlamentara un proiect de lege prin care soferii depistati la volan bauti si fara permis si care provoaca…

- Senatorul PSD Robert Cazanciuc anunta ca a introdus in procedura de urgenta parlamentara un proiect de lege prin care soferii depistati la volan bauti si fara permis si care provoaca accidente mortale sa faca inchisoare. Reactia sa vine dupa ce un copil de 11 ani, care a facut parte din grupul celor…

- Senatorul PSD Robert Cazanciuc a depus la Parlament, marti, proiectul de modificare a legislatiei penale care prevede ca niciun sofer baut, drogat sau fara permis care ucide oameni nevinovati sa nu mai scape de executarea pedepsei cu inchisoarea. „Asa cum am promis, astazi am depus proiectul de modificare…

- Senatorul PSD Robert Cazanciuc a depus la Parlament, marti, un proiect de modificare a legislatiei penale care prevede ca niciun șofer baut, drogat sau fara permis care ucide oameni nevinovati sa nu mai scape de executarea pedepsei cu inchisoarea. „Asa cum am promis, astazi am depus proiectul de modificare…

- Senatorul PSD Robert Cazanciuc a anuntat duminica, pe Facebook, ca va introduce, din nou, in circuitul parlamentar propunerea legislativa, initiata in 2019 si respinsa de Parlament, prin care soferii drogati, in stare de ebrietate sau fara permis care au

- Senatorul PSD Robert Cazanciuc a anuntat, duminica de Ziua Internationala a Comemorarii Victimelor Accidentelor Rutiere, ca va relua initiativa pentru modificarea legii impotriva soferilor care se urca la volan fara sa aiba dreptul de a conduce si provoaca accidente rutiere mortale. „Cu alte cuvinte,…