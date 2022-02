Stiri pe aceeasi tema

- Un pub englezesc care pretinde ca este cel mai vechi din Marea Britanie se inchide din cauza problemelor financiare agravate de pandemia de COVID-19, relateaza luni CNN. "Ye Olde Fighting Cocks" din St. Albans, un oraș situat la nord de Londra, funcționeaza din anul 793 d.Hr., potrivit site-ului sau.Pub-ul…

- Un șofer roman de TIR și-a pierdut viața intr-un accident rutier cumplit, in Marea Britanie. Barbatul, in varsta de 32 de ani, conducea pe autostrada M74, cand a pierdut controlul volanului din cauza vantului puternic și ajuns pe contrasens, unde a fost izbit de un alt autovehicul, scrie Observatornews…

- Dr. Tudor Toma, medic pneumolog in Marea Britanie a declarat pentru News.ro ca peste o saptamana, pe 26 ianuarie, certificatul verde nu va mai fi obligatoriu in Marea Britanie si ca deja medicii epidemiologi au anuntat ca valul 5 al pandemiei aproape a trecut in Anglia. Masurile restrictive vor fi…

- Un șofer de TIR din Romania, care se uita pe site-uri de intalniri in timp ce conducea și a provocat in Marea Britanie un accident in care au murit trei oameni, a fost condamnat la 8 ani și 10 luni de inchisoare. Ion Onuț, 41 de ani, și-a recunoscut in fața instanței faptele. David Daglish,…

- Un sofer de camion roman a fost condamnat la opt ani si 10 luni de inchisoare in Marea Britanie, dupa ce a provocat un accident in lant in urma caruia au murit trei persoane si altele au suferit rani grave, relateaza BBC.

- Un fost jurnalist roman, Octavian Herta, stabilit de cativa ani in Marea Britanie, relateaza povestea incredibila a unui campion la haltere roman care a ajuns sa lucreze in constructii, in Anglia. Acesta avea nevoie de bani pentru a-si ingriji mama, grav bolnava.

- Un bebeluș de 6 luni din Anglia a fost omorat cu sange rece de tatal lui. In urma unui proces la Liverpool Crown Court, Mihai-Catalin a fost gasit vinovat de uciderea lui Robert și a fost condamnat la 20 de ani de inchisoare. Cadrele medicale au constatat ca micuțul suferise o leziune cerebrala ireversibila…