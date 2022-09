Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul digitalizarii din Japonia a declarat „razboi” vechilor CD-uri și dischetelor de tip „floppy disk”, devenite in prezent veritabile simboluri ale birocrației din aceasta țara, in condițiile in care astfel de sisteme vechi de stocare sunt inca cerute in administrație, informeaza BBC.

- Autoritatile de frontiera din Arad au prins 21 de migranti care, in ultimele 24 de ore, au incercat sa iasa ilegal din tara, ascunsi in autovehicule sau mergand pe camp spre teritoriul Ungariei, potrivit Agerpres.Miercuri dimineata, in timp ce era verificata o camioneta in Punctul de Trecere a Frontierei…

- Autoritatile de la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II au descoperit, vineri dimineata, 40 de migranti care au incercat sa iasa din tara ascunsi intr-un TIR care transporta frigidere in Spania, condus de un roman, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Politistii de frontiera din cadrul PTF Petea au identificat un cetatean roman pe numele caruia era emis, de catre autoritatile din județul Cluj, un mandat de executare a unei pedepse privative de libertate. Marți, 26 iulie a.c., in jurul orei 12.30, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea s-a prezentat…

- Procurorul General suspendat, Alexandr Stoianoglo, susține ca dosarul privind „dezvaluirea corespondenței din telefonul lui Morari” este unul la comanda, iar procurorul de caz „nu s-a obosit sa ia in considerare plangerile sale și sa-i inmaneze rechizitoriul, așa cum prevede legea”. „Este evident ca…

- Un roman de 48 de ani a ucis un conațional, l-a pus intr-un sac de plastic și a transportat cadavrul la bordul unui scuter inainte de a-l arunca. Scena ingrozitoare a fost filmata de camerele de supraveghere, iar imaginile au fost difuzate de poliția din Napoli . Judecatorul tribunalului din Nola,…

- Liberalii nemteni cer demisia prefectului de Neamt, Adrian Nita. Ei il acuza, printr-un comunicat de presa, ca este depasit de situatie, cu trimitere la dezastrul de la Lutca, si ca ar pune in pericol, in fiecare zi, siguranta nemtenilor. Si ii mai sugereaza ca ar putea sa plece in acelasi timp cu Ionel…

- O multime de aproximativ 200 de persoane a linsat un barbat pe care il acuza ca a incercat sa rapeasca minori, in statul mexican Puebla, au anuntat autoritatile locale, potrivit La Libre. "Aceasta nu este justitie, este barbarie. Autoritatile competente au deschis deja o ancheta", se arata intr-un comunicat…