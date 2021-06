Șofer în stare gravă după ce s-a răsturnat cu mașina. A fost solicitat elicopterul SMURD Un barbat este in stare grava dupa ce autovehiculul pe care il conducea a parasit șoseaua și s-a rasturnat. „Detașamentul de Pompieri Sebiș a intervenit in urma cu putin timp la ieșire din localitatea Manerau spre Voivodeni cu un echipaj descarcerare, pentru extragerea victimei dintr-un autovehicul rasturnat in afara parții carosabil. In sprijinul pompierilor sebișeni […] Articolul Șofer in stare grava dupa ce s-a rasturnat cu mașina. A fost solicitat elicopterul SMURD a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

