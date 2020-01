Stiri pe aceeasi tema

- Trei persoane au fost ranite, sambata dimineața, in urma unui accident rutier produs in Cluj-Napoca, in care au fost implicate trei masini. In timpul deplasarii la locul accidentului, una dintre autospecialele ISU a fost acrosata de o alta masina. Potrivit ISU Cluj, accidentul a avut loc sambata dimineata,…

- Respectand tradiția proiectului „Doneaza sange! Fii erou!”, in perioada 9-13 decembrie 2019 organizam o noua campanie naționala de donare de sange la Cluj-Napoca, prin care incercam sa creștem numarul de donatori de sange actual. In același timp in alte 10 centre universitare din Romania campaniile…

Dupa semnarea contractului de impresariere exclusiva cu celebrul impresar artistic, Daniel Sana de la Daniel Sana Media Agency, activitatea de artist oficial al artistei Dacianna a debutat cu un...

La data de 12 noiembrie a.c., in jurul orei 02.30, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Turda – Biroul Rutier au depistat un barbat de 56 de ani, din Cluj-Napoca, județul Cluj, in timp ce...

ANGAJAM URGENT: consultant in turism! LOCATIE: Turda (centru) / Cluj-Napoca (Grand Hotel Italia). Experienta anterioara reprezinta un avantaj real!

VIVO! Cluj-Napoca finalizeaza cu succes procesul de modernizare a 22.000 metri și ofera acum o experiența unica de shopping in regiune. Peek&Cloppenburg devine cel mai mare magazin de...

- O fata de 14 ani a fost ranita intr-un accident rutier petrecut marți la Jidvei. Un autoturism a ajuns pe contrasens și a lovit un autobuz. Șoferul mașinii avea alcoolemie de 0,80. Potrivit IPJ Alba, marți, in jurul orei 15.30, pe strada Unirii din localitatea Jidvei, un barbat de 50 de ani, din comuna…